UKMTO: У берегов Дубая загорелся танкер после попадания снаряда

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте в 31 морской миле к северо-западу от Дубая. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.
Неизвестный снаряд попал в танкер в правый борт, в результате чего на судне возник пожар. По данным ведомства, экипаж находится в безопасности.
В этот же день в СМИ сообщалось, что повторный взрыв прозвучал на складе противодронных систем Украины в Дубае. Среди пострадавших могут быть двое россиян, они не выходят на связь с родственниками.
Позже Эбрахим Зольфагари передал, что Воздушно-космические силы КСИР нанесли существенный урон двум убежищам американских войск в Дубае, где находились около 500 военных.