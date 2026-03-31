UKMTO: У берегов Дубая загорелся танкер после попадания снаряда

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте в 31 морской миле к северо-западу от Дубая. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.

Неизвестный снаряд попал в танкер в правый борт, в результате чего на судне возник пожар. По данным ведомства, экипаж находится в безопасности.

28 марта представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил склад противодронных систем Украины в Дубае. По его словам, в помещении находился 21 украинец.

В этот же день в СМИ сообщалось, что повторный взрыв прозвучал на складе противодронных систем Украины в Дубае. Среди пострадавших могут быть двое россиян, они не выходят на связь с родственниками.

Позже Эбрахим Зольфагари передал, что Воздушно-космические силы КСИР нанесли существенный урон двум убежищам американских войск в Дубае, где находились около 500 военных.

24 марта сообщалось, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут принять участие в боевых действиях против Ирана на стороне Соединенных Штатов. Это обусловлено тем, что Тегеран атаковал объекты на их территории.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше