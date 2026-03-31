На ж/д станциях Владивостока и края появились новые терминалы для билетов

Новые терминалы самообслуживания для покупки билетов на поезда установили на ряде станций Приморского края. По данным компании «Экспресс Приморья», завершён первый этап масштабного обновления парка билетопечатающего оборудования в регионе.
Перевозчик сообщил, что на участках с наибольшим пассажиропотоком смонтированы 24 новых терминала, полностью произведённых в России и работающих на базе отечественного программного обеспечения с учётом требований безопасности и защиты персональных данных. Устройства появились на линии от Владивостока до Артёма и Надеждинской, а также на железнодорожных вокзалах Уссурийска и Спасска-Дальнего.
В компании отметили, что обновлённые технические характеристики терминалов сократили время обслуживания пассажиров, а среди доступных опций предусмотрено оформление и оплата проездных документов, в том числе через сервис системы быстрых платежей. Новые комплексы оборудованы крупным сенсорным экраном, что делает интерфейс более удобным для пользователей, а техническая начинка позволяет считывать данные со всех типов платёжных карт и абонементов.
Для бесперебойной работы терминалов оператор использует несколько вариантов подключения к интернету, что, по его данным, обеспечивает стабильную связь при оформлении билетов.
По информации компании, модернизация инфраструктуры продолжается: до конца лета она планирует установить ещё восемь современных самообслуживаемых устройств. Эти терминалы намерены разместить как на станциях в черте Владивостока и его пригорода — Океанская, Весенняя, Угловая, так и на вокзалах станций Смоляниново и Партизанск.