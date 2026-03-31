На ж/д станциях Владивостока и края появились новые терминалы для билетов

Перевозчик сообщил, что на участках с наибольшим пассажиропотоком смонтированы 24 новых терминала, полностью произведённых в России и работающих на базе отечественного программного обеспечения с учётом требований безопасности и защиты персональных данных. Устройства появились на линии от Владивостока до Артёма и Надеждинской, а также на железнодорожных вокзалах Уссурийска и Спасска-Дальнего.