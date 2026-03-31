Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дизель бьет по карману французам: цены обновили сороколетний рекорд

Le Figaro: Цены на дизель во Франции достигли 40-летнего максимума.

Источник: Комсомольская правда

Цена дизельного топлива во Франции обновила максимум за последние 40 лет, достигнув почти 2,2 евро за литр. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Цены на топливо растут пятую неделю из-за войны на Ближнем Востоке и проблем с поставками через Ормузский пролив. За неделю дизель подорожал на 0,08 евро, с начала обострения конфликта — на 0,5 евро.

Дизель остается самым популярным топливом во Франции с долей рынка около 68%.

Кроме этого, в США также зафиксирован рекордный с 2022 года рост цен на бензин и дизельное топливо. Причиной стали сбои в судоходстве через Ормузский пролив.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев допустил рост мировых цен на нефть выше 150 долларов в ближайшие недели.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше