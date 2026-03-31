Дизель бьет по карману французам: цены обновили сороколетний рекорд

Цена дизельного топлива во Франции обновила максимум за последние 40 лет, достигнув почти 2,2 евро за литр. Об этом сообщает газета Le Figaro.
Цены на топливо растут пятую неделю из-за войны на Ближнем Востоке и проблем с поставками через Ормузский пролив. За неделю дизель подорожал на 0,08 евро, с начала обострения конфликта — на 0,5 евро.
Дизель остается самым популярным топливом во Франции с долей рынка около 68%.
Кроме этого, в США также зафиксирован рекордный с 2022 года рост цен на бензин и дизельное топливо. Причиной стали сбои в судоходстве через Ормузский пролив.
В свою очередь спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев допустил рост мировых цен на нефть выше 150 долларов в ближайшие недели.