Межрегиональный турнир по плаванию собрал в Хабаровске более 700 спортсменов

«Впервые на “тигрятах” не подводили итоги в командном зачете. Соревнования были клубными. Каждый клуб или спортивная школа могла выставить неограниченное количество участников. Поэтому так много спортсменов. Приехали пловцы со всего Дальнего Востока, Якутия четыре команды привезла, Камчатка, Сахалин несколько команд, были участники из городов Иркутской области. Ограничения существовали только по количеству дистанций — не больше шести. Заплывы проходили три дня с девяти утра и до шести вечера. Конечно, все устали, но турнир получился шикарным. Огромная конкуренция, множество эмоций. Особенно в эстафетах. И радость победы и слезы поражений. Все было. По-настоящему серьезная, совсем не детская борьба. Самые юные участники плыли наравне с ребятами на год старше. И это радует. Спортсмены получили огромный опыт, на таких соревнованиях рождаются новые звездочки», — рассказала судья соревнований, старший тренер СШОР «Дельфин» Елена Кашуба.