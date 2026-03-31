Евросоюз не готов к прямым переговорам с Россией по урегулированию на Украине из-за внутренних разногласий. Об этом заявил бывший глава администрации президента Финляндии Хиски Хауккала.
«Европейцы опасаются вести переговоры с Москвой, полагая, что это только обнажит наши внутренние противоречия и слабости. Пока нашим главным страхом остается отсутствие единства, а не ситуация на Украине», — сказал политолог в интервью Stern.
Хауккала добавил, что важно наладить коммуникацию между Россией и Европой. По его словам, это позволит избежать недоразумений по вопросам военного характера.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будущее Евросоюза находится под угрозой. По его мнению, если не будет проведена серьезная реорганизация, ЕС может столкнуться с распадом.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны ЕС не могут сыграть конструктивную роль в урегулировании на Украине. Он добавил, что участие европейских стран в мирном процессе не имеет смысла.