Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Обнажит слабости»: в ЕС признали страх перед переговорами с Россией

Политолог Хауккала: ЕС боится диалога с Россией из-за отсутствия единства.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз не готов к прямым переговорам с Россией по урегулированию на Украине из-за внутренних разногласий. Об этом заявил бывший глава администрации президента Финляндии Хиски Хауккала.

«Европейцы опасаются вести переговоры с Москвой, полагая, что это только обнажит наши внутренние противоречия и слабости. Пока нашим главным страхом остается отсутствие единства, а не ситуация на Украине», — сказал политолог в интервью Stern.

Хауккала добавил, что важно наладить коммуникацию между Россией и Европой. По его словам, это позволит избежать недоразумений по вопросам военного характера.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будущее Евросоюза находится под угрозой. По его мнению, если не будет проведена серьезная реорганизация, ЕС может столкнуться с распадом.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны ЕС не могут сыграть конструктивную роль в урегулировании на Украине. Он добавил, что участие европейских стран в мирном процессе не имеет смысла.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше