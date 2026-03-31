В Хабаровском крае прошли регистрацию более тысячи домашних животных

С сентября владельцам незарегистрированных собак может грозить штраф.

Источник: Хабаровский край сегодня

По данным на март 2026 года обязательную регистрацию прошли 1250 домашних животных в Хабаровском крае. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», вносить питомцев в единый реестр начали осенью прошлого года.

Напомним, в регионе постановке на учет подлежат все собаки, а других домашних животных вносят в реестр по желанию владельца.

— За прошедшие месяцы с введения процедуры обязательной регистрации домашних животных в реестр вошли 1250 питомцев, из которых порядка 100 животных — кошки, остальные — собаки, — проинформировали в управлении ветеринарии Хабаровского края.

Обязательное условия для регистрации — наличие у животного чипа, его можно поставить как в государственной, так и в частной ветеринарной клинике. После этого данные о питомце, а также информацию о том, кто является его владельцем, внесут в реестр — эта процедура уже проводится бесплатно в учреждениях государственной ветеринарной службы края.

Регистрацию проводят для обеспечения безопасности и благополучия животных. Так, если собака потеряется, наличие чипа и данные в реестре помогут найти ее быстрее. Также процедура поможет бороться с проблемой бездомных животных.

— С сентября 2026 года владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать. Законом предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, — предупредили в ведомстве. — Специально ловить нарушителей не будут, но если владелец нарушает требования содержания животного и поступает жалоба, то специалисты будут вынуждены привлечь его сразу по нескольким нарушениям, в том числе за отсутствие регистрации питомца.