Реализация проекта космического робота-инспектора РОС начнется с 2027 года

«С 2027 года в рамках РОС планируется начало реализации проекта “Робот инспектор” — автономного аппарата, который, передвигаясь по поверхности станции, будет диагностировать ее состояние, определять микроповреждения от микрометеоритов, а также участвовать в создании новых методик и технологий их устранения. По сути, это инспектор диагност, который будет постоянно находиться в открытом космосе и мониторить техническое состояние станции — делать то, чего сейчас остро не хватает на МКС», — рассказал эксперт.