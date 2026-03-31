Реализация проекта космического робота-инспектора РОС начнется с 2027 года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Реализация проекта с перемещающимся по поверхности орбитальной станции автономным аппаратом начнется с 2027 года в интересах эксплуатации Российской орбитальной станции (РОС). Об этом ТАСС сообщил проректор по научной работе Московского авиационного института (МАИ) Андрей Иванов.
«С 2027 года в рамках РОС планируется начало реализации проекта “Робот инспектор” — автономного аппарата, который, передвигаясь по поверхности станции, будет диагностировать ее состояние, определять микроповреждения от микрометеоритов, а также участвовать в создании новых методик и технологий их устранения. По сути, это инспектор диагност, который будет постоянно находиться в открытом космосе и мониторить техническое состояние станции — делать то, чего сейчас остро не хватает на МКС», — рассказал эксперт.
У университета есть действующий контракт в интересах создания РОС, в рамках которого МАИ разрабатывает «первый отечественный ручной электроинструмент для внекорабельной деятельности, призванный облегчить работу наших космонавтов. В 2026 году будут изготовлены и испытаны первые опытные образцы», — добавил проректор по научной работе университета.
В мае 2022 года сообщалось, что коллектив авторов из МАИ получил патент на ползающего микроробота-инспектора, который может быть использован в космосе. Уточнялось, что аппарат содержит платформу, на которой размещена служебная и целевая нагрузка, а также движители-микроактюаторы дугообразной формы, которые жестко закреплены хвостовиками симметрично в ряд с двух сторон платформы. Захватные устройства находились на незакрепленных хвостовиках.