Названы страны Персидского залива, которые поддерживают США в войне против Ирана

Как сообщается, дипломаты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна в неофициальных разговорах давали понять, что заинтересованы в продолжении военной операции США и Израиля. Их цель — добиться либо кардинальных перемен в иранском руководстве, либо серьезного сдвига в его настроениях.
Согласно информации агентства, государства Персидского залива разделились в своем отношении к конфликту. Саудовская Аравия и ОАЭ занимают самую воинственную позицию, а Оман и Катар выступают за дипломатию.
Ранее Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что Тегеран сам решит вопрос возвращения военных США с острова Харка в случае наземной операции.