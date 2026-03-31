Названы страны Персидского залива, которые поддерживают США в войне против Ирана

AP: Страны Персидского залива призывают США продолжать войну с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны Персидского залива призывают США не прекращать военные действия против Ирана. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как сообщается, дипломаты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна в неофициальных разговорах давали понять, что заинтересованы в продолжении военной операции США и Израиля. Их цель — добиться либо кардинальных перемен в иранском руководстве, либо серьезного сдвига в его настроениях.

Согласно информации агентства, государства Персидского залива разделились в своем отношении к конфликту. Саудовская Аравия и ОАЭ занимают самую воинственную позицию, а Оман и Катар выступают за дипломатию.

Ранее Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что Тегеран сам решит вопрос возвращения военных США с острова Харка в случае наземной операции.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше