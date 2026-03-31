Прием заявлений в первый класс на портале Госуслуг начнется 1 апреля

На порталах государственных услуг с 1 апреля открывается подача заявлений на зачисление ребенка в первый класс. Электронный сервис пользуется популярностью: в прошлом году жители Хабаровского края отправили 16420 заявлений на прием в школу. Развитие цифровых сервисов ведется по президентскому нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сервис на портале позволяет родителям не тратить лишнее время — в электронной форме нужно только внести необходимые сведения, а оригиналы и копии документов предъявить позже при личном посещении образовательного учреждения. Часть жителей заранее создают черновики заявления в личных кабинетах, которые доступны уже сейчас, надо только во время старта записи войти в само заявление и нажать кнопку “Отправить”», — рассказали в министерстве цифрового развития и связи края.
Информация о статусе заявления и данные о зачислении появятся в личных кабинетах пользователей порталов.
Традиционно прием детей в первый класс пройдет в два этапа. Так, с 1 апреля до 30 июня можно подать заявление в школу рядом с домом по месту регистрации ребенка, также принимают заявления от льготников, обладающих преимущественным и первоочередным правом приема в школу.
Во время второго этапа, который пройдет с 6 июля по 5 сентября, будет возможность выбрать любое другое образовательное учреждение — будущих первоклашек зачислят, если там остались свободные места.
Напомним, что в рамках федерального проекта «Государство для людей» и президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на Госуслугах развиваются сервисы «Жизненные ситуации». Сейчас это 70 федеральных и 425 региональных сценариев, объединяющих в среднем по 17 услуг в каждом.
