В РФ разработали бюджетную систему доставки лекарств с помощью беспилотника

Команда провела анализ технологий, собрала и запустила дрон, спроектировала крепление и кейс, а также протестировала полёты с грузом в лабораторных условиях. Такая система может подойти как для учебных сценариев, так и для реального применения в медицине. Ее стоимость разработчики оценивают примерно в 120 тыс. рублей. Это меньше, чем у конкурентов, которые продают аналогичные системы за 200 тыс. рублей и более. В перспективе авторы планируют автоматизировать полет, усовершенствовать кейс и провести испытания в реальных погодных условиях.