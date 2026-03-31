Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Численность рабочей силы в Новосибирской области приблизилась к 1,4 млн

Новосибирскстат опубликовал итоги выборочного обследования рабочей силы за 2025 год. Согласно данным ведомства, численность рабочей силы в регионе составила почти 1,4 миллиона человек. В расчёт принималось население Новосибирской области в возрасте от 15 лет и старше.

Источник: Сиб.фм

Из них 1350,6 тысячи человек — это занятые в области экономики. В статусе безработных находятся 37,3 тысячи жителей области.

Уровень занятости населения в регионе зафиксирован на отметке 59,1%. Показатель безработицы в регионе составил 2,7%, что выше среднероссийского уровня (2,2%), но чуть ниже среднего показателя по Сибири, который остановился на отметке 2,8%.

Самый низкий уровень безработицы среди сибирских регионов зафиксирован в Хакасии — всего 1,4%. На противоположном полюсе находится Республика Алтай, где не могут найти работу 6% от состава рабочей силы.

Самый высокий уровень занятости в Сибири наблюдается в Алтайском крае (63,8%), тогда как самый низкий — в Республике Тыва (52,7%). Новосибирская область расположилась в средней части этого спектра.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, почему зуммеры стали чаще банкротиться в Новосибирской области.