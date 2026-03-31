Численность рабочей силы в Новосибирской области приблизилась к 1,4 млн

Из них 1350,6 тысячи человек — это занятые в области экономики. В статусе безработных находятся 37,3 тысячи жителей области.
Уровень занятости населения в регионе зафиксирован на отметке 59,1%. Показатель безработицы в регионе составил 2,7%, что выше среднероссийского уровня (2,2%), но чуть ниже среднего показателя по Сибири, который остановился на отметке 2,8%.
Самый низкий уровень безработицы среди сибирских регионов зафиксирован в Хакасии — всего 1,4%. На противоположном полюсе находится Республика Алтай, где не могут найти работу 6% от состава рабочей силы.
Самый высокий уровень занятости в Сибири наблюдается в Алтайском крае (63,8%), тогда как самый низкий — в Республике Тыва (52,7%). Новосибирская область расположилась в средней части этого спектра.
