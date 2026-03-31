С жителя Дивногорска взыскали почти 900 тысяч рублей долга по коммуналке. Много лет ресурсоснабжающие организации судились с ним. Мужчина категорически не соглашался с начислениями за тепло и горячую воду, поставляемыми в его дом, но суд в итоге встал на сторону коммунальной организации.
Сумма основного долга составила 541 тысячу рублей, еще 323 тысячи рублей пени и почти 12 тысяч в качестве возмещения госпошлины. Итого 876 тысяч рублей.
Добровольно выплачивать долг ответчик отказывался. Тогда за дело взялся судебный пристав-исполнитель. Направил уведомление мужчине: если тот не исполнит решение суда в течение пяти дней, к нему будут приняты меры принудительного взыскания. Плюс ему начислят исполнительский сбор в размере 12% от суммы долга. После чего дивногорец выплатил всю требуемую сумму.