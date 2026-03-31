Хабаровчанку отключили от электричества за автосервис в доме

Пока она не оплатит весь долг по коммерческому тарифу, свет не вернётся.

В Хабаровском крае суд оставил без удовлетворения иск женщины, которая требовала вернуть электричество в дом. Она использовала бытовой тариф для коммерческих целей и накопила долг, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Жительница края подключила к домашнему счётчику автосервис на своём придомовом участке. Когда энергетики заметили нецелевое использование электроэнергии, они изменили тариф на коммерческий и выставили счёт по более высокой ставке. Женщина платить отказалась.

Из-за образовавшейся задолженности энергоснабжающая организация законно отключила дом от электричества. Суд первой инстанции признал действия компании правильными и отказал в иске.

Апелляционный и кассационный суды полностью согласились с этим решением. Они отметили, что задолженность на момент рассмотрения дела так и не была погашена, поэтому оснований для возобновления подачи света нет.

Теперь женщина обязана оплатить весь долг по коммерческому тарифу. Пока этого не произойдёт, электричество в дом не вернут.