Хабаровчанку отключили от электричества за автосервис в доме

В Хабаровском крае суд оставил без удовлетворения иск женщины, которая требовала вернуть электричество в дом. Она использовала бытовой тариф для коммерческих целей и накопила долг, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Жительница края подключила к домашнему счётчику автосервис на своём придомовом участке. Когда энергетики заметили нецелевое использование электроэнергии, они изменили тариф на коммерческий и выставили счёт по более высокой ставке. Женщина платить отказалась.
Из-за образовавшейся задолженности энергоснабжающая организация законно отключила дом от электричества. Суд первой инстанции признал действия компании правильными и отказал в иске.
Апелляционный и кассационный суды полностью согласились с этим решением. Они отметили, что задолженность на момент рассмотрения дела так и не была погашена, поэтому оснований для возобновления подачи света нет.
Теперь женщина обязана оплатить весь долг по коммерческому тарифу. Пока этого не произойдёт, электричество в дом не вернут.