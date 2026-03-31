В ГД попросили Минздрав не принимать новые клинические рекомендации по аутизму

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Ксения Горячева («Новые люди») направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой о доработке проекта новых клинических рекомендаций по расстройствам аутистического спектра (РАС). Документ есть в распоряжении ТАСС.
Депутат пояснила в письме, что опубликованный на портале Минздрава проект, подготовленный Российским обществом психиатров, воспроизводит предложения, которые ранее были отклонены после поступления более 900 экспертных отзывов. Кроме того, «в проекте содержатся дозировки [лекарств], не соответствующие зарегистрированным инструкциям по медицинскому применению».
Как пояснила ТАСС Горячева, там, в частности, указана дозировка препарата рисперидон до 15 мг в сутки, тогда как действующие клинические рекомендации и международные стандарты устанавливают максимальный уровень на уровне 3 мг. Также в документе предлагается применение галоперидола с двухлетнего возраста, несмотря на данные исследований о высоком риске побочных эффектов и приоритет препаратов нового поколения.
По словам Горячевой, независимый экспертный анализ обнаружил в документе 69 фактических ошибок: противоречия внутри самого текста, некорректных интерпретациях исследований и спорных рекомендациях по лекарственной терапии.
«Прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович [Мурашко], поставить вопрос на личный контроль и поручить рассмотреть возможность отмены данных рекомендаций», — указано в тексте письма.
Парламентарий попросила в том числе предоставить актуальные данные по распространенности в России расстройств аутистического спектра и дать разъяснения по дозировкам рисперидона для детей. «Возникает вопрос, как документ с таким количеством ошибок прошел подготовку и был вынесен на общественное обсуждение. Речь идет о рекомендациях, которые напрямую влияют на здоровье детей, и здесь не может быть неточностей или противоречий», — заявила Горячева ТАСС.