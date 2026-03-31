Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угроза из Африки: эксперты оценили риски появления агрессивных клещей в Сибири

НОВОСИБИРСК, 31 марта, ФедералПресс. Специалисты дали прогноз относительно эпизоотической обстановки в преддверии летнего сезона. Ученые допускают вероятность появления на территории России членистоногих рода Hyalomma, которые традиционно обитают в африканских регионах. Как сообщает издание VN.ru, этих насекомых могут переносить перелетные птицы, что создает риск их миграции. В настоящее время такие особи уже фиксируются в южных частях страны, включая Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области и территории Северного Кавказа.

Источник: РИА "Новости"

Кандидат биологических наук Екатерина Гризанова пояснила, что представители данного рода представляют серьезную опасность для здоровья человека.

«Они отличаются крупными размерами и высокой подвижностью. Эти членистоногие являются переносчиками тяжелых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, а также конго-крымская геморрагическая лихорадка. Расширение их естественного ареала, как правило, связано с глобальными климатическими изменениями», — отметила эксперт.

Несмотря на тревожные прогнозы, вероятность появления опасных клещей в Сибири оценивается как крайне низкая. Исследователи подчеркивают, что даже в случае заноса особей мигрирующими птицами в регион, суровые климатические условия не позволят виду адаптироваться и выжить.

Тем не менее жителям Новосибирска и области рекомендовано не пренебрегать стандартными мерами защиты во время пребывания на природе в период активности кровососущих.