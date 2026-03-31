Угроза из Африки: эксперты оценили риски появления агрессивных клещей в Сибири

НОВОСИБИРСК, 31 марта, ФедералПресс. Специалисты дали прогноз относительно эпизоотической обстановки в преддверии летнего сезона. Ученые допускают вероятность появления на территории России членистоногих рода Hyalomma, которые традиционно обитают в африканских регионах. Как сообщает издание VN.ru, этих насекомых могут переносить перелетные птицы, что создает риск их миграции. В настоящее время такие особи уже фиксируются в южных частях страны, включая Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области и территории Северного Кавказа.