Угроза из Африки: эксперты оценили риски появления агрессивных клещей в Сибири

Кандидат биологических наук Екатерина Гризанова пояснила, что представители данного рода представляют серьезную опасность для здоровья человека.
«Они отличаются крупными размерами и высокой подвижностью. Эти членистоногие являются переносчиками тяжелых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, а также конго-крымская геморрагическая лихорадка. Расширение их естественного ареала, как правило, связано с глобальными климатическими изменениями», — отметила эксперт.
Несмотря на тревожные прогнозы, вероятность появления опасных клещей в Сибири оценивается как крайне низкая. Исследователи подчеркивают, что даже в случае заноса особей мигрирующими птицами в регион, суровые климатические условия не позволят виду адаптироваться и выжить.
Тем не менее жителям Новосибирска и области рекомендовано не пренебрегать стандартными мерами защиты во время пребывания на природе в период активности кровососущих.