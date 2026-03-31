В новосибирском аэропорту Толмачево задержали и отменили два рейса

В новосибирском аэропорту Толмачево 31 марта отменили два рейса и задержали еще два. Согласно данным онлайн-табло, рейс W7 9731 из Новосибирска в московский аэропорт Внуково значится отмененным.
Время отправления по расписанию было 12:35, расчетное тоже указано как 12:35. Отменен также обратный рейс RFE 9003 из Внуково в Новосибирск, запланированный на 18:40, с расчетным временем 18:46.
Кроме того, в Толмачево задержали прибытие рейса DP 419 из Москвы (Внуково). Самолет должен был сесть в 07:50, но теперь ожидается в 08:00. Почти на три часа позже запланированного прилетит борт S7 5258 из Южно-Сахалинска: вместо 11:45 его ожидают в 14:35.