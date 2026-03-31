Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой волк напал на женщину в Гамбурге

В центре Гамбурга волк напал на женщину. Инцидент произошел во вторник, 31 марта, вечером в районе Альтона недалеко от магазина IKEA. Хищник укусил пострадавшую за лицо, она госпитализирована с серьезными травмами. Об этом сообщила газета Bild.

Уточняется, что полицейские выследили животное на набережной. Волк попытался скрыться, прыгнув в реку Альстер, но его вытащили с помощью петли и поместили в клетку, после чего вывезли за пределы города.

По информации издания, речь идет о молодом волке, который, вероятно, был изгнан из стаи и находится в поисках новой семьи. Впервые его заметили два дня назад в районе Эльбы, но тогда он не проявлял агрессии.

