Молодой волк напал на женщину в Гамбурге

В центре Гамбурга волк напал на женщину. Инцидент произошел во вторник, 31 марта, вечером в районе Альтона недалеко от магазина IKEA. Хищник укусил пострадавшую за лицо, она госпитализирована с серьезными травмами. Об этом сообщила газета Bild.
Уточняется, что полицейские выследили животное на набережной. Волк попытался скрыться, прыгнув в реку Альстер, но его вытащили с помощью петли и поместили в клетку, после чего вывезли за пределы города.
По информации издания, речь идет о молодом волке, который, вероятно, был изгнан из стаи и находится в поисках новой семьи. Впервые его заметили два дня назад в районе Эльбы, но тогда он не проявлял агрессии.
16 марта медведь напал на американку, которая выгуливала собаку у себя во дворе. Инцидент произошел утром 14 марта в пригороде Лос-Анджелеса у подножия горной гряды Сан-Габриэль. Медведь вышел из леса, внезапно приблизился к женщине и поцарапал ей когтями заднюю поверхность голени.
До этого медведь насмерть задрал туриста в штате Арканзас. Причем буквально за два дня до этого мужчина сфотографировал животное и отправил снимок семье. Шериф округа Гленн Уилер отметил, что невозможно с полной уверенностью утверждать, что это был медведь, до получения результатов вскрытия. Тем не менее все признаки указывают именно на это.