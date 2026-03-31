В ЕАО снова подорожал бензин

За три недели это уже второе повышение цен на заправках.

В Биробиджане утром 31 марта стало известно о новом повышении цен на бензин. За три недели это уже второе подорожание топлива на заправках, сообщает РИА Биробиджан. Рост цен подтверждают местные водители и мониторинговые данные.

На автозаправочных станциях сети ННК литр бензина АИ-95 теперь стоит 72,30 рубля. За последние дни цена выросла на 44 копейки. АИ-92 также подорожал на 42 копейки и сейчас стоит 69,45 рубля за литр.

В Еврейской автономной области цены на топливо традиционно выше среднероссийских из-за удалённости региона и логистических затрат. В начале 2026 года бензин уже несколько раз дорожал, и мартовские повышения продолжают эту тенденцию.