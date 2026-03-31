Визит Владимира Зеленского в Иорданию состоялся на фоне политических неудач Украины и коррупционного скандала. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
«Визит Зеленского в Иорданию прошел в особенно деликатный момент. По имеющимся данным, у Украины могут закончиться средства на конфликт с Россией уже этим летом», — говорится в материале.
Издание уточняет, что Украину сотрясает коррупционный скандал, а ключевой пакет помощи в 90 миллиардов евро оказался заблокирован. Как пишет газета, Киев вновь стремится привлечь внимание мировых игроков.
Ранее представитель иранского МИД Исмаил Багаи выразил надежду, что страны Ближнего Востока не откликнутся на призывы Украины о помощи в обороне. Он подчеркнул, что попытки увязать украинский конфликт с войной в Иране являются ошибкой. По его словам, Зеленский пытается воспользоваться ситуацией и извлечь выгоду для Киева.