Гаражный кооператив не смог признать себя потерпевшим

На парковке у дома № 21б по улице Надибаидзе неизвестные подожгли автомобиль, и из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние машины. В итоге сгорели 20 автомобилей, среди которых были дорогостоящие внедорожники. Ущерб оценили в 60 миллионов рублей.
Поджигателя Алексея Шерепу поймали, судили и отправили в колонию. Однако гаражно-потребительский кооператив № 06, на крыше которого располагалась парковка, так и не смог добиться признания себя потерпевшим, хотя его имущество пострадало на 2,3 миллиона рублей. Краевой суд отказал кооперативу в иске, сославшись на решение 2019 года, которым такая стоянка была признана незаконной.
Таким образом, владельцы гаражей, лишившиеся кровли и проводки, не получат компенсации, а десятки автовладельцев, потерявших единственные средства передвижения, вынуждены судиться с поджигателем в гражданском порядке.
Как горели машины на Надибаидзе.
Пожар на улице Надибаидзе случился днем 24 марта 2025 года. Очевидцы рассказывали, что пламя вспыхнуло внезапно и за считанные минуты охватило припаркованные вплотную друг к другу автомобили. Сильный ветер, характерный для Владивостока, сыграл роковую роль: огонь перекидывался с одной машины на другую, не оставляя шансов на спасение.
К моменту прибытия пожарных горели уже почти все автомобили, стоявшие на открытой стоянке. В результате пожара полностью выгорели 19 автомобилей, один получил серьезные повреждения. Среди уничтоженных машин были дорогие внедорожники, включая «Мерседес» и Toyota Land Cruiser 200. Для многих семей это были единственные средства передвижения.
Заказной поджог.
Следствие установило, что пожар стал результатом умышленного поджога, организованного из-за спора о квартире. Как следует из материалов уголовного дела, поводом стал конфликт между двумя гражданами, чьи имена в приговоре не раскрываются.
Один из участников конфликта в материалах дела он фигурирует как Г. был убежден, что доля в квартире, которую выкупил другой человек, должна принадлежать ему. Когда законный покупатель отказался переуступать права на недвижимость, Г. решил действовать жестко. Он нанял для расправы Алексея Шерепу — человека с богатой криминальной биографией, ранее неоднократно судимого за кражи.
Шерепа сначала должен был разбить стекло в автомобиле несговорчивого оппонента, а затем получил указание поджечь машину. Оплатой за поджог стали не деньги, а наркотики.
Вердикт суда и судьба поджигателя.
Первомайский районный суд Владивостока признал Алексея Шерепу виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Наказание — реальный срок лишения свободы. Суд также рассмотрел вопрос о возмещении ущерба, но только в той части, которая касалась конкретного «заказного» автомобиля.
А вот владельцы остальных 19 сгоревших машин оказались в сложном положении. Формально они не были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела, так как поджог одной машины, переросший в массовый пожар, изначально не был направлен на их имущество. Для взыскания компенсаций им теперь предстоит обращаться в суд в рамках гражданского судопроизводства.
Гаражный кооператив остался без защиты.
Помимо автовладельцев, в этой истории пострадал и гаражно-потребительский кооператив № 06 (ГПК-06), на крыше которого располагалась парковка. От воздействия высоких температур оплавилась кровля, сгорела электропроводка. Сумма ущерба, по оценке кооператива, составила 2 миллиона 332 тысячи рублей.
Однако ни в ходе следствия, ни в суде ГПК-06 не признали потерпевшим. Кооператив подал апелляционную жалобу, настаивая на том, что имеет право на возмещение ущерба. Но Приморский краевой суд отказал, и причина оказалась неожиданной.
В апелляционном определении краевого суда указано, что еще в 2019 году тем же судом было вынесено решение, запрещающее ГПК-06 организовывать открытую стоянку легковых автомобилей на части эксплуатируемой кровли капитального строения. Иск тогда подавала прокуратура Первомайского района Владивостока.
Суть запрета: стоянка на крыше гаражного кооператива была признана незаконной. Формально она не должна была существовать. И когда спустя шесть лет на этой самой незаконной стоянке произошел пожар, суд указал, что кооператив не может претендовать на защиту своих прав в том же порядке, что и законные владельцы имущества.
Таким образом, юридическая конструкция, которая должна была защищать граждан, обернулась против самих же гаражников. Их имущество пострадало, но права на возмещение ущерба в рамках уголовного дела им не дали.
Бесконечные суды и отсутствие компенсаций.
Ситуация, сложившаяся вокруг поджога на Надибаидзе, — это классический пример того, как даже очевидные преступления оставляют пострадавших без быстрой компенсации.
Владельцы 20 сгоревших автомобилей вынуждены теперь в индивидуальном порядке подавать иски к поджигателю, доказывать размер ущерба и ждать решений судов, которые могут затянуться на годы. Гаражный кооператив, понесший миллионные потери, скорее всего, будет обжаловать отказ краевого суда в вышестоящих инстанциях. Но даже если он добьется пересмотра, реальных средств на счету у осужденного Шерепы скорее всего нет.
Пожар на улице Надибаидзе стал одним из самых громких преступлений 2025 года во Владивостоке. Он унес 20 автомобилей, оставил десятки семей без транспорта и обнажил юридические коллизии, которые мешают пострадавшим получить возмещение. Владельцы машин готовятся к долгим гражданским искам. А главный вопрос — кто в итоге заплатит за 60 миллионов рублей ущерба — остается без ответа.