Россиянам напомнили о выходных в апреле: сколько будем отдыхать

В апреле у россиян с пятидневной рабочей неделей будет восемь выходных, праздничных дней в этом месяце нет. Об этом сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.
«Нерабочие праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ. В апреле таких дней не предусмотрено», — пояснил эксперт.
Последние длинные выходные в стране были в начале марта — с 7 по 9 число. Еще несколькими периодами ранее, в июне с 12 по 14 и в ноябре, длинные каникулы стали трехдневными.
При этом ранее KP.RU напомнил россиянам о длинных выходных в начале мая. Первые — с 1 по 3 мая из-за Праздника весны и труда, вторые — с 8 по 10 мая по случаю празднования очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Экономист Игорь Балынин добавил, что три дня выходных в марте не отразятся на зарплате.