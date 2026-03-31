В ГД сообщили об изменении перечня патриотических песен для школ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Перечень патриотических песен современных исполнителей в школьной программе будет дополнен, соответствующая работа будет продолжена при участии экспертов и родительского сообщества, сообщил РИА Новости автор инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов.
Парламентарий напомнил, что с 1 сентября 2025 года во всех школах России на уроках музыки дети с первого по восьмой классы изучают песенник патриотических песен современных исполнителей, в который вошло 37 песен. По его словам, песенник уже доказал свою востребованность и важность.
«Учащиеся, их родители и учительское сообщество говорят, что нововведения в программу сделали музыку как школьный урок еще интереснее и современнее. Много вопросов поступает по поводу актуализации песенника, работы по его дополнению. Отвечаю — работу по актуализации мы вместе с экспертным и родительским сообществами будем продолжать», — сказал Колунов.
Депутат подчеркнул, что расширение песенника призвано решить две задачи: укрепить патриотическое воспитание подрастающего поколения и стимулировать интерес к изучению произведений отечественных авторов и исполнителей.
«В текущих реалиях патриотическое воспитание становится одним из важнейших направлений работы образовательных организаций. На сегодняшний день около 10 миллионов детишек учится в первом-восьмом классах, и до них через школу мы сможем дотянуться патриотической песней. Это можно и нужно делать. Дети должны любить свою Родину, любить ее природу, ее традиции, уважать ее героев — обо всём этом и поется в патриотических песнях», — заключил он.
Ранее Колунов выступил с инициативой создать список патриотических песен для школьников, дальнейшая работа по разработке списка велась в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В частности, в перечень были включены песни «Моя Россия» Ярослава Дронова (Shaman), «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова, «Россия» и «Флаг моего государства» Дениса Майданова, композиции группы «Любэ», в том числе «Многая лета русской земле», «А река течет» и «Конь» и другие.