«СКА-Хабаровск» на выезде крупно проиграл московскому «Торпедо»

ФК «СКА-Хабаровск» матч 26 тура Первой лиги провёл в Подмосковье, армейцы на поле «Арены Химки» встречались со столичным «Торпедо». Чёрно-белые после зимнего перерыва усилили состав, что позволило автозаводцам начать выигрывать — так произошло и в этом поединке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Игра стала настоящим триумфом для Ильи Берковского из «Торпедо». На 13-й минуте он поразил ворота армейцев великолепным ударом из-за пределов штрафной площади. Игра могла развиваться иначе, если бы удар Хакобо Алкалде в первом тайме при счёте 1:0 попал не в штангу, а точно в створ ворот. Однако этого не произошло — вот только этот момент стал самым опасным для «СКА-Хабаровск» в первой половине матча.
В конце первого тайма Берковский удвоил преимущество своей команды, а после стартового свистка на вторую половину встречи оформил хет-трик. Через шесть минут после хет-трика Берковского Даниил Уткин забил четвёртый гол. Футболисты «СКА-Хабаровск» не опустили руки и продолжали искать возможности для гола и на 58-й минуте Камран Алиев сократил разрыв — но и только, оставшиеся шансы красно-синие упустили. После этого матча «СКА-Хабаровск» опустился на 12-ю позицию, пропустив «Торпедо» (Москва) на строчку выше — в копилках команд после 26 игр по 33 очка.
— Второй гол повлиял на результат матча, — сказал после игры главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. — На 45-й минуте непонятное решение — пропустили гол. Сами себе, считай, забили. Третий тоже сами себе привезли. Поскользнулся футболист, стечение обстоятельств. Что происходит с командой? Будем исправлять эту ситуацию — если сами себе привозим, что это? Я поражён игрой защитников.
5 апреля «СКА-Хабаровск» примет дома ульяновскую «Волгу». Начало матча в 15:00.