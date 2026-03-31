В Красноярске появился суслик ИТ-специалист

В Красноярске установили нового суслика — на этот раз на входе в ИТ-парк «Питерский мостик». Фигурка изображает грызуна с ноутбуком и посвящена инженерам и разработчикам, которые каждый день создают и поддерживают цифровую инфраструктуру.

Как отметил основатель ИТ-парка «Питерский мостик» Андрей Камоцкий:

«Эта добрая городская традиция добралась и до специалистов нашей профессии. Наша работа для большинства людей остаётся незаметной и не всегда понятной. Но стоит чему-то зависнуть или перестать работать — и сразу вспоминают про инженеров и айтишников. Теперь у нас есть свой суслик. Он будет жить в ИТ-парке и помогать нам».

Автором проекта выступил скульптор Андрей Кошелев. На церемонии открытия присутствовали представители ИТ-отрасли региона.

В ближайшие дни жители города выберут имя для нового суслика — оно появится на скульптуре.

Напомним, всего в Красноярске установлено 19 бронзовых сусликов. Их можно найти вблизи достопримечательностей и знаковых городских локаций.

