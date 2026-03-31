Женщина пойдет под суд из‑за настойки женьшеня в Кавалерово

Прокуратура Кавалеровского округа направила в суд уголовное дело против местной жительницы, обвиняемой в незаконной интернет-торговле корнями женьшеня, занесенного в Красную книгу. Женщина разместила объявление о продаже запрещенного растения в сети, но попала под контроль правоохранителей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Приморья.
«Достоверно зная, что оборот растения запрещен, женщина разместила в сети “Интернет” объявление о его продаже», — говорится в сообщении.
По версии следствия, фигурантка дела нашла настойку с корнями дикорастущего женьшеня у себя дома в поселке Кавалерово на улице Гоголя. Ранее настойка принадлежала ее знакомому, проживавшему с ней.
В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260.1 УК РФ (незаконная продажа корней женьшеня, занесенного в Красную книгу РФ, совершенные с публичной демонстрацией в сети «Интернет»). Сейчас материалы дела переданы в Кавалеровский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что недавно СКР Приморья возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей — троих мужчин и женщины из Уссурийска и Михайловского района. Им инкриминируют участие в незаконном обороте производных особо ценных водных биоресурсов: чёрной икры амурских осетровых рыб, занесённых в Красную книгу РФ.