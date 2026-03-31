Синоптик Макарова: московские автомобилисты могут сменить шины

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Автомобилистам Москвы пришла пора менять шины, среднесуточная температура в столице уже превышает 7 градусов и в течение ближайшей недели ситуация сохранится. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Чаще всего автомобилисты меняют шины, опираясь на личные обстоятельства и предпочтения. Однако, если судить по погоде, то в Москве в течение недели среднесуточная температура будет выше 7 градусов. И несколько дней на этой неделе она уже держится выше 7 градусов», — сказала она.
Макарова подчеркнула, формально можно принимать решение о смене шин. Но, в то же время, в апреле и возможны эпизоды похолодания в результате которых на дорогах может образовываться гололедица. «Если будет идти снег, то опытные водители продолжат ездить на летней резине, а менее опытные оставят машину на стоянке и поедут общественным транспортом. Условия для гололедицы после осадков, конечно, могут возникнуть, если будут ночные заморозки или резкое похолодание после дождей», — заключила она.