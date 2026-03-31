В Красноярском крае в 2025 году банкротами стали 6 989 граждан

Суд отмечает рост дел о банкротстве физических лиц.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае в 2025 году банкротами стали 6 989 граждан. В России процедуру банкротства прошли более 560 тысяч граждан. В целом наблюдается рост дел о банкротстве физических лиц. Такие данные озвучивает Арбитражный суд края.

По результатам рассмотрения дел о банкротстве суд решает, освободить должника от долгов или нет. Отрицательный ответ, как правило, выносится, когда должник ведет себя недобросовестно. Например, при оформлении кредита в одной финансовой организации скрывает, что намерен или уже получил кредит в других банках.

Или, имея долги, долгое время не трудоустраивается (свыше 9 лет). Также отрицательно сказывается попытка подарить свое имущество родственнику с целью скрыть это имущество. Или неоднократные поездки за границу на средства из неустановленных источников. И так далее.

В 2025 году Арбитражным судом Красноярского края по результатам процедуры реализации имущества от долгов не освобождены 39 граждан по разным причинам. В среднем процедура банкротства длится от полугода до нескольких лет. Порядок можно узнать на официальном сайт Арбитражного суда.