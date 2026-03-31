Еще один объект в честь Трампа: во Флориде меняют название аэропорта

CBS: Во Флориде переименуют аэропорт в Палм-Бич в честь Дональда Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Глава американского штата Флорида утвердил закон, согласно которому аэропорт в Палм-Бич получит имя президента США Дональда Трампа. Об этом информирует CBS.

Находящаяся вблизи резиденции главы Белого дома аэропорт Палм-Бич получит имя «Международный аэропорт Дональда Трампа».

Вступление закона в силу запланировано на 1 июля, при этом для реализации переименования необходимо одобрение со стороны Федерального авиационного управления (ФАУ).

Однако переименования в честь хозяина Белого дома не прекращаются.

Например, с инициативой присвоить горе Соуни имя Дональда Трампа ранее выступил республиканец Дэвид Кларк.

В свою очередь вице-президент США Джэй Ди Вэнс считает, что НЛО являются демонами. Он также напомнил, что когда вступал в должность, был «одержим НЛО».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше