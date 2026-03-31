Еще один объект в честь Трампа: во Флориде меняют название аэропорта

Глава американского штата Флорида утвердил закон, согласно которому аэропорт в Палм-Бич получит имя президента США Дональда Трампа. Об этом информирует CBS.
Находящаяся вблизи резиденции главы Белого дома аэропорт Палм-Бич получит имя «Международный аэропорт Дональда Трампа».
Вступление закона в силу запланировано на 1 июля, при этом для реализации переименования необходимо одобрение со стороны Федерального авиационного управления (ФАУ).
Однако переименования в честь хозяина Белого дома не прекращаются.
Например, с инициативой присвоить горе Соуни имя Дональда Трампа ранее выступил республиканец Дэвид Кларк.
