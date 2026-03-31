Гвардии сержант из Хабаровского края спас мирных жителей от обстрела ВСУ

Гвардии сержант из Хабаровского края Виктор Гаер получил два ордена Мужества за храбрость и высокий профессионализм во время выполнения боевых задач в зоне СВО — он обеспечивал устойчивую связь, вёл разведку с помощью дрона и помогал выводить мирных жителей из-под обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе окружного штаба.