Гвардии сержант из Хабаровского края спас мирных жителей от обстрела ВСУ

Гвардии сержант из Хабаровского края Виктор Гаер получил два ордена Мужества за храбрость и высокий профессионализм во время выполнения боевых задач в зоне СВО — он обеспечивал устойчивую связь, вёл разведку с помощью дрона и помогал выводить мирных жителей из-под обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе окружного штаба.

Виктор Гаер служит в мотострелковых подразделениях Восточного военного округа. Ранее он командовал отделением, а позже возглавил взвод беспилотных летательных аппаратов. Его действия неоднократно помогали штурмовым группам ориентироваться на местности и вовремя реагировать на угрозы противника.

В районе населённого пункта Шевченко Гаер не только проводил разведку, но и участвовал в эвакуации мирных жителей из опасной зоны. Несмотря на постоянный риск, он выполнял задачи чётко и без потерь среди личного состава.

За время службы в зоне СВО Виктор Гаер показал себя надёжным и отважным военнослужащим. Его опыт и самоотверженность помогали сослуживцам в самых сложных условиях. За личное мужество и отвагу гвардии сержант награждён двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» II степени и медалью «За боевые отличия».