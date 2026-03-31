Огромную опухоль почки удалили жительнице Приморья

В онкоурологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 поступила 37-летняя женщина после недавних родов. Пациентка перенесла кесарево сечение, а затем столкнулась с осложнением — в правом легком у нее скопилась жидкость. Состояние женщины стабилизировали специалисты Краевой больницы № 1, после чего врачи продолжили обследование. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Именно на этом этапе медики обнаружили еще одну проблему. При дальнейшей диагностике у пациентки нашли опухоль правой почки диаметром 17 сантиметров. Новообразование практически полностью заместило здоровую ткань органа, но при этом не вызывало никаких симптомов — женщина не отмечала у себя жалоб, которые могли бы подсказать о развивающемся заболевании.
«Специалисты онкоурологического отделения выполнили операцию по удалению опухоли. Вмешательство прошло успешно», — рассказали в Краевой клинической больнице № 2.
Сейчас, по словам медиков, пациентка выписана домой и находится под наблюдением врачей. Специалисты подчеркивают, что такие случаи показывают важность своевременной диагностики: даже при отсутствии симптомов серьезные заболевания могут развиваться скрыто, и именно обследования помогают вовремя их выявить и начать лечение под контролем профильных специалистов.