Штрафовать не будут: Минцифры выступило против наказаний за использование VPN

Министерство цифрового развития России намерено реализовать задачу по снижению использования VPN-сервисов, действуя в рамках исполнения действующего законодательства. Об этом глава ведомства Максут Шадаев сообщил в письме ассоциации «Мы — ИТ», пояснив позицию министерства по поводу дальнейшего регулирования этой сферы.

Источник: Сиб.фм

Его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что Минцифры как орган исполнительной власти обязано выполнять поставленные задачи, в том числе задачу по снижению использования VPN. Он напомнил, что ранее были приняты решения об ограничении доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми российская сторона долго и безрезультатно пыталась договориться о соблюдении законодательных требований. Речь идет не о пожеланиях, а о требованиях принятых законов, подчеркнул Шадаев.

При этом глава ведомства заверил, что министерство выступает против введения административной ответственности за использование VPN-сервисов. В Минцифры стремятся решить поставленную задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей, и вариант со штрафами, который обсуждался в профессиональной среде, в ведомстве считают решением «в лоб», которое категорически не нравится.

Шадаев также обратил внимание на технические нюансы, которые не позволяют полностью ограничить работу VPN-сервисов. Среди них — доступы разработчиков и встроенная оплата. Министр добавил, что ведомство готово к диалогу с представителями бизнеса, чтобы совместно найти правильное решение в этой чувствительной для пользователей и отрасли сфере.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что слухи о введении уголовной ответственности за использование VPN-сервисов с 1 апреля в России не соответствуют действительности.