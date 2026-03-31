Штрафовать не будут: Минцифры выступило против наказаний за использование VPN

Министр отметил, что Минцифры как орган исполнительной власти обязано выполнять поставленные задачи, в том числе задачу по снижению использования VPN. Он напомнил, что ранее были приняты решения об ограничении доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми российская сторона долго и безрезультатно пыталась договориться о соблюдении законодательных требований. Речь идет не о пожеланиях, а о требованиях принятых законов, подчеркнул Шадаев.