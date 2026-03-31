Штрафовать не будут: Минцифры выступило против наказаний за использование VPN

Его слова приводит ТАСС.
Министр отметил, что Минцифры как орган исполнительной власти обязано выполнять поставленные задачи, в том числе задачу по снижению использования VPN. Он напомнил, что ранее были приняты решения об ограничении доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми российская сторона долго и безрезультатно пыталась договориться о соблюдении законодательных требований. Речь идет не о пожеланиях, а о требованиях принятых законов, подчеркнул Шадаев.
При этом глава ведомства заверил, что министерство выступает против введения административной ответственности за использование VPN-сервисов. В Минцифры стремятся решить поставленную задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей, и вариант со штрафами, который обсуждался в профессиональной среде, в ведомстве считают решением «в лоб», которое категорически не нравится.
Шадаев также обратил внимание на технические нюансы, которые не позволяют полностью ограничить работу VPN-сервисов. Среди них — доступы разработчиков и встроенная оплата. Министр добавил, что ведомство готово к диалогу с представителями бизнеса, чтобы совместно найти правильное решение в этой чувствительной для пользователей и отрасли сфере.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что слухи о введении уголовной ответственности за использование VPN-сервисов с 1 апреля в России не соответствуют действительности.