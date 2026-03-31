Регионы получат право наказывать взрослых, отдыхающих на детских пляжах

Регионы смогут сами назначать размер штрафов для тех, кто нарушает установленный порядок поведения на пляжах в детских лагерях. Соответствующие поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка одобрили в профильном комитете Совета Федерации.
У организаций детского отдыха уже сейчас есть право вводить особые правила посещения своей территории. В том числе запрещать появление взрослых на пляжах и возле водоемов, где находятся дети. Однако на деле такие ограничения часто игнорируют, что создает риски для несовершеннолетних.
Чтобы пресечь подобные нарушения, предлагается ввести денежные взыскания. Как пояснила глава комитета Лилия Гумерова, их конкретный размер будут определять на местном уровне.
«СенатИнформ» считает, что такие меры помогут выстроить более стройную систему обеспечения безопасности детского отдыха и сделают контроль более действенным.
