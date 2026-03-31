«Неблагодарная задача»: на Западе раскрыли, кому Трамп поручил вести переговоры с Ираном

Bild: Трамп переложил на Вэнса сложную задачу переговоров с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Глава США Дональд Трамп пытается переложить на вице-президента Джей Ди Вэнса сложную задачу ведения переговоров с Ираном. Об этом сообщает Bild.

«Президент США знает, что сделка с иранским правительством в настоящее время невозможна, и поэтому оставляет эту неблагодарную задачу Вэнсу», — следует из материала.

Среди причин выбора Вэнса может быть подготовка к возможной сухопутной операции. По данным издания, Трамп рассматривает эти переговоры как своего рода испытание для вице-президента. Глава Белого дома хочет оценить, подходит ли Вэнс для роли преемника.

Ранее Трамп заявил, что непрямые переговоры между США и Ираном проходят через посредничество Пакистана. Он выразил уверенность, что соглашение о мире может быть достигнуто «достаточно быстро».

В свою очередь Иран выразил обеспокоенность по поводу «двойной игры» со стороны США. Вашингтон отправляет сигналы о готовности к переговорам, но тайно готовит наземную операцию в Тегеране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше