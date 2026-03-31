Онищенко: Введение рабочей шестидневки в России пока не представляется возможным

Переход на шестидневную рабочую неделю в России в настоящее время выглядит нереалистичным. Об этом ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Источник: Life.ru

«Учитывая существующее трудовое законодательство, всякого рода общественные организации, профсоюзы, пока это не представляется возможным», — уточнил академик.

Онищенко при этом отметил, что дополнительный рабочий день мог бы принести экономический эффект. По его оценке, объём создаваемого продукта сегодня остаётся недостаточным. В то же время он обратил внимание, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России уже несколько лет функционируют в режиме шестидневной рабочей недели.

Напомним, бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти на шестидневный рабочий график, установив смену с 08:00 до 20:00 для того, чтобы преодолеть глубокий кризис, требующий трансформации экономики. Ранее Геннадий Онищенко поддержал Дерипаску, отметив, что важно обеспечить работникам адекватную компенсацию и всестороннюю поддержку для восстановления сил после длительного рабочего дня.

