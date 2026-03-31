С 1 сентября подтвердить возраст через MAX можно будет во всех магазинах Красноярского края

При продаже товара с возрастным ограничением касса или кассир запрашивают подтверждение. Покупатель в приложении MAX в разделе «Цифровой профиль» создает одноразовый QR-код. После сканирования данные по защищенному каналу сверяются с государственными информационными системами, и кассир получает мгновенный ответ. Обработка персональных данных проводится в соответствии с законодательством.