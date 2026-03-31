С 1 сентября подтвердить возраст через MAX можно будет во всех магазинах Красноярского края

С 1 сентября во всех магазинах Красноярского края будет возможность подтверждать свой возраст при покупке алкоголя, табачных изделий и энергетиков с помощью мессенджера MAX. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Максим Ермаков.
У покупателя будет право выбора — предъявить паспорт или использовать приложение. Перед бизнесом стоит задача подготовиться к новым правилам заранее, чтобы к моменту их вступления не возникало отказов и задержек.
Напомним, подтверждать возраст через MAX официально разрешили 29 декабря 2025 года. К февралю 2026 года к системе подключились более трех тысяч магазинов края — от крупных федеральных сетей до небольших торговых точек.
При продаже товара с возрастным ограничением касса или кассир запрашивают подтверждение. Покупатель в приложении MAX в разделе «Цифровой профиль» создает одноразовый QR-код. После сканирования данные по защищенному каналу сверяются с государственными информационными системами, и кассир получает мгновенный ответ. Обработка персональных данных проводится в соответствии с законодательством.
