«Торпедо» на своём поле разгромило «СКА-Хабаровск»

В матче 26 тура Лиги ПАРИ «СКА-Хабаровск» в гостях встречался с московским «Торпедо». Встреча, прошедшая на «Арене Химки», завершилась победой автозаводцев со счётом 4:1, сообщает пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск».
Последний матч тура, вынесенный на понедельник (или на ночь на вторник, если смотреть из Хабаровска) превратился в бенефис торпедовца Ильи Берковского. 17-й номер «Торпедо» на 13-й минуте красивейшим ударом из-за штрафной отправил мяч в дальний угол ворот армейцев.
Игра могла бы пойти по иному сценарию, если бы удар головой Хакобо Алкалде в первом тайме при счёте 1:0 пришёлся не в штангу, а точно в ворота. Но, увы. Это был самый опасный момент в исполнении хабаровчан в первом тайме.
Под занавес первого тайма Берковский удвоил преимущество своей команды. А вскоре после возобновления игры он же сделал хет-трик.
«Торпедо» же не остановилась и при счёте 3:0. Буквально через 6 минут после хет-трика Берковского Даниил Уткин забил четвёртый. К чести футболистов «СКА-Хабаровск», даже уступая 0:4, они продолжали искать свои моменты. На 58-й минуте цели достиг удар Камрана Алиева, размочившего счёт. В оставшиеся полчаса у армейцев были подходы к чужим воротам, но мяч в чёрно-белые ворота больше не залетел. Это был не наш день. И не наша ночь.
Главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский:
«Резюме: проиграли. Второй гол повлиял на результат матча. На 45-й минуте непонятное решение — пропустили гол. Сами себе, считай, забили. Да, первый гол со стандарта пропустили, но потом игра давалась, пока на 45-й минуте ещё раз не пропустили. Третий тоже сами себе привезли — поскользнулся футболист, стечение обстоятельств. Попали в небольшую яму. Будем исправлять эту ситуацию».
5 апреля «СКА-Хабаровск» примет дома ульяновскую «Волгу».