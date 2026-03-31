Нарушение ПДД с «динозавром»: во Владивостоке расследуют необычную поездку в кузове грузовика

В центре Владивостока на улице Светланской был зафиксирован необычный случай нарушения ПДД: в кузове грузовика Nissan Atlas ехали несколько пассажиров, один из которых был в полноразмерном костюме динозавра. Видео с этой сценой быстро распространилось в интернете и вызвало широкий общественный интерес, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Изучив видеозапись, сотрудники ГАИ УМВД России по Владивостоку возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ “Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения”, а видеозапись приобщили к материалам административного расследования», — говорится в сообщении.
Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления личности водителя и привлечения его к ответственности.