Нарушение ПДД с «динозавром»: во Владивостоке расследуют необычную поездку в кузове грузовика

В центре Владивостока на улице Светланской был зафиксирован необычный случай нарушения ПДД: в кузове грузовика Nissan Atlas ехали несколько пассажиров, один из которых был в полноразмерном костюме динозавра. Видео с этой сценой быстро распространилось в интернете и вызвало широкий общественный интерес, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.