Доходы Gucci в России впервые за время работы опустились до ₽0

Выручка итальянского модного дома Gucci в России по итогам 2025 года составила 0 рублей. Чистый убыток достиг 350 млн руб., следует из материалов бухгалтерской отчетности юрлица местного представительства компании, с которой ознакомился РБК.
Такой результат выручки российская «дочка» Gucci показала впервые с 2018 года — периода, за который доступна ее отчетность, следует из данных системы СПАРК. Само юрлицо было зарегистрировано в 2013-м. В 2021 году — до приостановки работы магазинов в России — компания заработала на этом рынке 5 млрд руб.
После начала специальной военной операции на Украине Gucci временно закрыла свои российские бутики. Доходы ее локальной «дочки» постепенно снижались. В 2022-м компания отчитывалась о выручке 955 млн руб., в 2023-м — 1,03 млрд руб. Минимум в 3,5 млн руб. был зафиксирован по итогам 2024-го.
Доходы у российской «дочки» Gucci после закрытия розничных магазинов были обусловлены тем, что в 2023 году модный дом продал большую часть закупленной ранее продукции «посредством оптовой реализации», следует из пояснений к отчетности. Кроме того, там сказано, что владелец компании — французский люксовый холдинг Kering — помогал улучшить ее финансовое состояние. Для финансирования текущих расходов он в 2024−2023 года совершал денежные вклады в имущество структуры — €4 тыс. (434 млн руб.) и €5 тыс. соответственно (499 млн руб.). В 2025 году холдинг таких финансовых операций не проводил. Но планы по ликвидации российской «дочки» у Kering на данный момент отсутствуют, подчеркивается в материалах компании.
На момент закрытия бутиков у Gucci работало в России пять магазинов — все из них были расположены в Москве. Они были в ГУМе на Красной площади, в ЦУМе, на Петровке, в торговых комплексах «Времена года» на Кутузовском проспекте и Outlet Moscow в Красногорске. Большая часть договоров аренды по этим помещениям, как следует из отчетности, была расторгнута в 2023 году. За досрочное прекращение соглашений он выплатил компенсации арендодателям.
По итогам 2025 года у Gucci осталось в России лишь два бутика — на Петровке и в Outlet Moscow, указано в документах. Сроки действия соглашений аренды по этим объектам в отчетности не раскрываются. Но там говорится, что «в текущих геополитических условиях возобновить торговую деятельность через розничные магазины на данный момент не представляется возможным».
По итогам прошлого года в российском подразделении Gucci работало 9 человек. Для сравнения, в 2024-м у компании было 11 сотрудников, в 2023-м —38, в 2022-м — 135. Расходы на оплату труда и другие затраты на персонал составили 35,7 млн руб., сказано в отчетности. Общая сумма вознаграждения, выплаченная управленческому составу, достигла 2,2 млн руб. (годом ранее — 3,1 млн руб.).
Глобальная выручка Gucci в 2025 году составила €6 млрд, снизившись на 22% по сравнению с 2024-м, следует из материалов компании. Операционная прибыль за тот же период составила €966 млн. На мировом рынке Kering пытается остановить падение прода модного дома, который приносит значительную часть дохода (помимо Gucci это Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Boucheron, Lanvin). Чтобы возродить интерес к бренду, в прошлом году его креативным директором был назначен Демна Гвасалия, ранее 10 лет работавший в Balenciaga.