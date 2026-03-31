Доходы Gucci в России впервые за время работы опустились до ₽0

Доходы у российской «дочки» Gucci после закрытия розничных магазинов были обусловлены тем, что в 2023 году модный дом продал большую часть закупленной ранее продукции «посредством оптовой реализации», следует из пояснений к отчетности. Кроме того, там сказано, что владелец компании — французский люксовый холдинг Kering — помогал улучшить ее финансовое состояние. Для финансирования текущих расходов он в 2024−2023 года совершал денежные вклады в имущество структуры — €4 тыс. (434 млн руб.) и €5 тыс. соответственно (499 млн руб.). В 2025 году холдинг таких финансовых операций не проводил. Но планы по ликвидации российской «дочки» у Kering на данный момент отсутствуют, подчеркивается в материалах компании.