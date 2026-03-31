Экс-губернатор Сергей Дарькин отказался от строительства верфи в Приморье

Экс-губернатор Приморья и владелец «Тихоокеанской инвестиционной группы» Сергей Дарькин отказался от идеи строить собственную верфь под Находкой. Сейчас, по его словам, выгоднее заказывать траулеры в Китае, чем закладывать их на российских заводах. Об этом он рассказал в интервью порталу InfraNews.
Дарькин напомнил, что впервые заговорил о новой верфи для средне- и крупнотоннажных судов ещё в 2017 году, когда только запускалась программа «квоты под киль». В 2021 году он вернулся к этим планам, но дальше разговоров дело так и не пошло. За это время один краболов проекта 5712LS для его бизнеса построили на «Верфи братьев Нобель» в Рыбинске Ярославской области. Другие проекты компания стала выводить за рубеж.
По словам предпринимателя, нынешняя ключевая ставка и общая экономическая ситуация делают судостроение слишком тяжёлым для инвестора. Даже если использовать собственные деньги, группа не видит возможности потянуть строительство новой верфи. Он рассказал, что два буксира заказали в Китае, потому что, по его оценке, стоимость там почти вдвое ниже, чем на российских верфях.
Дарькин жёстко высказался и о самой программе обновления рыбопромыслового флота через «квоты под киль». По его оценке, судов по ней построили мало, флот так и не обновился, а стоимость строительства новых единиц оказалась «запредельной». Поэтому, как считает бизнесмен, нормальный собственник не может окупить такие вложения. Он считает, что значительная часть льготных денег ушла в сторону от исходных задач, и связывает это с ошибками управленцев, которые отвечали за реализацию проекта.
Основным активом бизнесмена остаётся «Находкинская база активного морского рыболовства». Это крупная компания с несколькими дочерними структурами. Её флот в основном составляют большие автономные траулеры, которые ловят минтай, сельдь, кальмара, макруруса, лемонему и краба.
Дарькин подчёркивает, что уходить из портового бизнеса не собирается. Группа «ТИГР» остаётся в числе совладельцев «Владивостокского морского рыбного порта».