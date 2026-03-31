Торговая марка Пугачёвой истекает в октябре 2026 года

А ранее продюссер Леонид Дзюник рассказал, как Алла Пугачёва манипулировала организаторами сборных концертов. По его словам, она «командовала парадом», диктуя, кто из коллег выйдет на сцену, а кто нет. Артистка использовала простой, но эффективный метод. Когда её приглашали на сборный концерт, она интересовалась списком участников. Если слышала имена, которые ей не нравились, следовал отказ.