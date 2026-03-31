Виктор Гаер из Хабаровского края проявил беспримерное мужество в зоне СВО

В бою и при эвакуации мирных жителей он действовал чётко и бесстрашно.

Источник: Хабаровский край сегодня

За личное мужество и отвагу гвардии сержант Виктор Гаер из Хабаровского края награждён двумя орденами Мужества, сообщает И А «Хабаровский край сегодня».

Гвардии сержант Виктор Гаер родился в 1992 году в Хабаровском крае. С юных лет отличался целеустремлённостью и дисциплиной: в школе активно занимался рукопашным боем, выполнил норматив мастера спорта. После поступил в строительный техникум Комсомольск-на-Амуре, где освоил профессию токаря.

Срочную военную службу проходил на Курильских островах. Вернувшись домой после увольнения в запас, принял решение подписать контракт с Министерством обороны РФ.

Дальнейшую службу проходил в армейском корпусе Восточного военного округа, в пулемётно-артиллерийском полку, где занимал должность командира отделения.

В январе 2024 года был переведён в мотострелковую бригаду Восточного военного округа, дислоцированную в Хабаровском крае. В её составе участвовал в тяжёлых боях на направлениях Угледара и Урожайного.

Позднее, в районе населённого пункта Шевченко, Виктор Гаер действовал уже в качестве командира взвода БПЛА, выполняя разведывательные задачи и помогая штурмовым подразделениям. Одновременно участвовал в эвакуации мирных жителей с линии боевого соприкосновения.

В ноябре 2025 года гвардии сержант был переведён в отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду округа, дислоцированную в Бурятии, на должность старшего водителя мотострелкового штурмового батальона.

В его обязанности входит подвоз боеприпасов, продовольствия и проведение эвакуации. Все это сопряжено с большим риском для жизни.

За личное мужество и отвагу гвардии сержант Виктор Гаер награждён двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» II степени и медалью «За боевые отличия».

