Россиянам рассказали, сколько денег можно перевести без риска блокировки карты

По её словам, внимание вызывают резкие изменения в поведении клиента. Система фиксирует частые переводы, несоответствие сумм привычному обороту и попытки разбить крупные платежи на мелкие. Эксперт также указала на технические ограничения. Через Систему быстрых платежей можно перевести себе до одного миллиона рублей за раз, а другому человеку — до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. Банки вправе вводить собственные лимиты и запрашивать пояснения. Она добавила, что при крупных переводах стоит указывать назначение платежа и быть готовым подтвердить источник средств. Если операции соответствуют доходам, риски минимальны.