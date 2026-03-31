Россиянам рассказали, сколько денег можно перевести без риска блокировки карты

Ограничений по сумме перевода между физлицами нет, однако операции могут вызвать вопросы у банков. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на доцента РЭУ имени Плеханова Юлию Мягкову.

«Вопрос заключается не в том, какая сумма запрещена законом, а в том, как финансовая операция будет распознана автоматизированной системой банковского и налогового мониторинга. Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте, попытки обойти лимиты дроблением крупных сумм», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что крупные переводы сами по себе не считаются нарушением. Банки передают сведения о ряде операций в Росфинмониторинг, но это не ведёт к автоматической блокировке. Контроль распространяется, в том числе, на операции с наличными свыше одного миллиона рублей и сделки с недвижимостью от пяти миллионов рублей.

По её словам, внимание вызывают резкие изменения в поведении клиента. Система фиксирует частые переводы, несоответствие сумм привычному обороту и попытки разбить крупные платежи на мелкие. Эксперт также указала на технические ограничения. Через Систему быстрых платежей можно перевести себе до одного миллиона рублей за раз, а другому человеку — до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. Банки вправе вводить собственные лимиты и запрашивать пояснения. Она добавила, что при крупных переводах стоит указывать назначение платежа и быть готовым подтвердить источник средств. Если операции соответствуют доходам, риски минимальны.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России меняются правила оформления платёжных документов для бизнеса. Новые требования вводит Минфин. Теперь при переводах в бюджет и на казначейские счета нужно указывать полные реквизиты. Индивидуальные предприниматели обязаны прописывать полное имя и статус, а компании — официальное название без сокращений. Изменения не касаются переводов между физлицами. При этом банки сохраняют право проверять операции и запрашивать дополнительные данные.

