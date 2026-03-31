Транспортные полицейские выявили хищения топлива в аэропорту Толмачево

Сотрудники линейного отдела МВД задержали троих работников аэропорта Толмачёво, пытавшихся вывезти канистры с дизельным топливом с технической территории. Один из задержанных рассказал, что собирал остатки горючего с начала года для личных нужд. Двое других слили 140 и 190 литров дизельного топлива из баков техники, закреплённой за ними, и везли его на личных автомобилях за пределы аэропорта.