Минпросвещения: единый учебник по труду включат в федеральный перечень

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Единый учебник по труду (технологии) для 5-х — 9-х классов планируется включить в федеральный перечень до конца 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.
«До конца 2026 года планируется включить в федеральный перечень учебников единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-х — 11-х классов, а также по труду (технологии) для 5-х −9-х классов», — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается работа по подготовке единых учебников по всем предметам, отметили в пресс-службе. В рамках комплексного плана мероприятий по повышению математического и естественно-научного образования к разработке единых государственных учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии привлечена Российская академия наук, уточнили в министерстве.