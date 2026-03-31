Мужчина в Англии угнал машину скорой помощи с пациентом и фельдшером внутри

В городе Сток-он-Трент неизвестный угнал карету скорой помощи от Королевской университетской больницы, когда внутри находились фельдшер и пациент. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает Daily Mail.

В городе Сток-он-Трент неизвестный угнал карету скорой помощи от Королевской университетской больницы, когда внутри находились фельдшер и пациент. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 25 марта около 20:15. Злоумышленник забрался в припаркованную машину и уехал. Находившиеся в салоне люди не пострадали.

Полиция Стаффордшира преследовала угнанную скорую до заправки на трассе A34. Там мужчина бросил автомобиль и попытался скрыться по болотистой местности, но его задержали с помощью служебной собаки.

31-летний подозреваемый арестован по обвинениям в похищении, угоне, вождении в нетрезвом виде и отказе от медосвидетельствования. Мотивы преступления не уточняются, говорится в сообщении.

В декабре полицейские в Волгограде применили сигнальное оружие и остановили автомобиль скорой помощи, который угнал нетрезвый мужчина. Госавтоинспекторы получили сообщение об угоне спецавтомобиля и быстро установили его местоположение. Водитель проигнорировал требование остановиться, увеличивал скорость, опасно маневрировал и пытался уйти от преследования.