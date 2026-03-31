Мужчина в Англии угнал машину скорой помощи с пациентом и фельдшером внутри

В декабре полицейские в Волгограде применили сигнальное оружие и остановили автомобиль скорой помощи, который угнал нетрезвый мужчина. Госавтоинспекторы получили сообщение об угоне спецавтомобиля и быстро установили его местоположение. Водитель проигнорировал требование остановиться, увеличивал скорость, опасно маневрировал и пытался уйти от преследования.