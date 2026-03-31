Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый стандарт обучения в 10−11-х классах вступит в силу в 2027 году

РИА Новости: новый ФГОС в 10−11-х классах вступит в силу с 2027 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские старшеклассники начнут обучение по новому стандарту с 1 сентября 2027 года, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.

«С 1 сентября 2027 года вступает в силу ФГОС среднего общего образования», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что стандарт закрепляет возможность создания инженерных классов, включает умение работать с искусственным интеллектом, метапредметные результаты и использование современного оборудования.

«В России завершено формирование единого образовательного пространства. Минпросвещения России утвердило единые образовательные программы и организовало системную воспитательную работу», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что такой подход обеспечивает каждому ребенку прочную основу знаний, духовно-нравственные ориентиры и ключевые навыки, необходимые для реализации личного потенциала на благо России.