Новый стандарт обучения в 10−11-х классах вступит в силу в 2027 году

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские старшеклассники начнут обучение по новому стандарту с 1 сентября 2027 года, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
«С 1 сентября 2027 года вступает в силу ФГОС среднего общего образования», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что стандарт закрепляет возможность создания инженерных классов, включает умение работать с искусственным интеллектом, метапредметные результаты и использование современного оборудования.
«В России завершено формирование единого образовательного пространства. Минпросвещения России утвердило единые образовательные программы и организовало системную воспитательную работу», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что такой подход обеспечивает каждому ребенку прочную основу знаний, духовно-нравственные ориентиры и ключевые навыки, необходимые для реализации личного потенциала на благо России.