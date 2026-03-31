Психиатр рассказал, сколько россиян склонны к невротическим нарушениям

ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. Значительная часть населения России — 78% — сегодня склонна к невротическим нарушениям, в том числе депрессиям и тревожным расстройствам, но все эти состояния поддаются лечению, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
«К невротическим нарушениям склонна большая часть населения — 78%. Кульминация такого расстройства может проявиться обратимыми психогенными расстройствами, вызванными острым или хроническим стрессом — конфликты, перегрузки. Это проявляется эмоциональной нестабильностью: тревогой, раздражительностью, физическими симптомами: сердцебиением, головными болями. При своевременном лечении имеет благоприятный прогноз. Любой нормальный здоровый человек может их испытать. Это тревожные расстройства, депрессивные расстройства, неврастенические расстройства. Они полностью обратимы, если ими заниматься», — сказал врач.
Он отметил, что любую болезнь проще предупредить, чем лечить.
«И надо знать, что это лечится, — депрессивное или тревожное расстройство, а чаще всего сейчас встречается очень распространенная форма — тревожно-депрессивное расстройство», — отметил Сергиевич.
Врач рассказал, что невротические расстройства — в большей степени не психические нарушения, а физиологические проявления реакции вегетативной нервной системы на различные нагрузки, истощение и другие факторы. В том числе это может проявляться в виде панических атак.
По словам Сергиевича, если при невротических расстройствах не обращаться к врачу, они могут перейти в психотические расстройства. Это уже психическое нарушение, которое может быть и необратимым, добавил врач.