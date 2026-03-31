Соцфонд в апреле начнет перечислять выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Социальный фонд РФ в апреле начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
«Социальный фонд в апреле начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая, каждому ветерану средства будут доставлены банками и почтой по своему графику», — говорится в сообщении.
Уточняется, что выплата составляет 10 тысяч рублей и предоставляется тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной.
Согласно указу о ежегодной выплате, ее устанавливают ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Помимо этого, выплату предоставляют за участие в боевых операциях в ходе Великой Отечественной, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям.
В соответствии с указом, правом на выплату пользуются не только ветераны в России, но и участники Великой Отечественной войны, проживающие в прибалтийских государствах — бывших республиках СССР: Эстонии, Латвии и Литве.
По словам председателя Социального фонда РФ Сергея Чиркова, ни самим ветеранам, ни их близким не надо никуда обращаться или подавать какие-либо заявления для того, чтобы получить средства, — выплату беззаявительно перечислят в апреле или мае на основании имеющихся у фонда данных.