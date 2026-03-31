В России 1 апреля вступит в силу стандарт для гражданских беспилотников

Росстандарт утвердил классификацию и кодификацию гражданских дронов.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 апреля начнет действовать предварительный национальный стандарт, регламентирующий классификацию и кодификацию гражданских беспилотников и их компонентов. Об этом следует из документа Росстандарта.

Стандарт будет применяться до 1 апреля 2029 года. Документ определяет виды дронов по летно-техническим характеристикам и способам управления, а также по методам взлета и посадки.

Управление дронами может быть ручным, автоматизированным или полностью автоматическим. Стандарт вводит кодификацию компонентов БВС. Это позволяет стандартизировать обозначения характеристик беспилотников.

Ранее KP.RU сообщал, что российские инженеры создали дрон «Зефир-М». Он который может находиться в воздухе до 24 часов. Аппарат выполняет функции ретранслятора связи, расширяя диапазон работы атакующих дронов и систем РЭБ.