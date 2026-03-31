В России 1 апреля вступит в силу стандарт для гражданских беспилотников

В России с 1 апреля начнет действовать предварительный национальный стандарт, регламентирующий классификацию и кодификацию гражданских беспилотников и их компонентов. Об этом следует из документа Росстандарта.
Стандарт будет применяться до 1 апреля 2029 года. Документ определяет виды дронов по летно-техническим характеристикам и способам управления, а также по методам взлета и посадки.
Управление дронами может быть ручным, автоматизированным или полностью автоматическим. Стандарт вводит кодификацию компонентов БВС. Это позволяет стандартизировать обозначения характеристик беспилотников.
Стандарт вводит кодификацию компонентов БВС. Это позволяет стандартизировать обозначения характеристик беспилотников.