В Красноярске с 1 апреля начинают работать дачные автобусы

В мэрии рассказали о дачных маршрутах для жителей Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске с 1 апреля начинают работать дачные автобусы. Одним из первых подготовили маршрут № 18, он соединит техникум транспорта и сервиса и микрорайон Верхние Черемушки. Там расположено большое количество дачных обществ. Для удобства горожан увеличат количество машин на линии.

С 4 апреля по выходным на линию выйдет маршрут № 40, который следует от техникума транспорта и сервиса до остановки «Полигон». С 13 апреля в ежедневном режиме добавятся маршруты № 18С, 40, 40А, 40С.

По просьбам дачников вновь продлят часть рейсов маршрута № 19 до садового общества «Южное» с 13 апреля. А с 17 апреля начнут свою работу новые маршруты № 35 и 36 до поселка Геологов станции Минино (ранее они обозначались номерами 136, 136К и относились к пригородным).