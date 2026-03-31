В Красноярске с 1 апреля начинают работать дачные автобусы. Одним из первых подготовили маршрут № 18, он соединит техникум транспорта и сервиса и микрорайон Верхние Черемушки. Там расположено большое количество дачных обществ. Для удобства горожан увеличат количество машин на линии.
С 4 апреля по выходным на линию выйдет маршрут № 40, который следует от техникума транспорта и сервиса до остановки «Полигон». С 13 апреля в ежедневном режиме добавятся маршруты № 18С, 40, 40А, 40С.
По просьбам дачников вновь продлят часть рейсов маршрута № 19 до садового общества «Южное» с 13 апреля. А с 17 апреля начнут свою работу новые маршруты № 35 и 36 до поселка Геологов станции Минино (ранее они обозначались номерами 136, 136К и относились к пригородным).